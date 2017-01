Argentina, amichevole infuocata: Boca-River Plate termina con sei espulsi!

31/01/2017 21:33

ARGENTINA AMICHEVOLE BOCA JUNIORS RIVER PLATE / Il 'Superclasico' non sarà mai una partita qualunque dalle parti di Buenos Aires. Anche quando non mette in palio punti, ma una 'semplice' coppa paragonabile al nostro 'Trofeo Berlusconi': la 'Copa Luis Nofal'.

Tre giorni fa Boca Juniors e River Plate si sono contese questo premio in una gara amichevole... che di amichevole non ha avuto nulla! Lo dimostrano le sei espulsioni con le quali si è conclusa la contesa: tre in campo e altrettante fuori. Una serata decisamente intensa per l'arbitro che ha sventolato in faccia il cartellino rosso ad entrambi gli allenatori (Guillermo Barros Schelotto, da una parte, e Marcelo Gallardo, dall'altra), oltre che al vice degli 'Xeneizes' Gustavo Barros Schelotto, fratello di Guillermo, allontanano dal campo durante l'intervallo.

Sul terreno di gioco, invece, la temperatura si è alzata al 78': dopo un'entrata rude a metà campo è scoppiata una maxi rissa che ha portato alle espulsioni di Driussi, Insaurralde e Benedetto. Per la cronaca, la partita è stata vinta dal River Plate per 2-0 grazie proprio a Driussi e Mina Meza.

D.G.