Inter-Lazio, Felipe Anderson all'intervallo: "Siamo ancora vivi"

31/01/2017 21:39

INTER LAZIO/ Felipe Anderson, l'autore del gol che ha permesso alla Lazio di portarsi in vantaggio sull'Inter nel match dei quarti di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport' durante l'intervallo: "Abbiamo meritato il vantaggio, però quando abbiamo le occasioni dobbiamo segnare, abbiamo sprecato due possibilità di portarci sul due a zero con me e con Immobile. Ci è mancata la cattiveria di chiudere la partita nel primo tempo, ma siamo vivi, svegli e possiamo ancora fare male".

S.F.