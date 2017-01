31/01/2017 21:23

WATFORD IGHALO CHONGCHUNYATAI / Addio alla Premier League e all'Italia per Odion Ighalo, attaccante nigeriano di 27 anni: il Watford ha ufficializzato la sua cessione in Cina. L'ex Udinese si trasferisce a titolo definitivo al Chongchun Yatai dopo due stagioni e mezzo in Inghilterra.

B.D.S.