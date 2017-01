Borussia Dortmund, Aubameyang: "Se voglio fare il salto devo andare via in estate!"

31/01/2017 21:08

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND AUBAMEYANG / Questa potrebbe essere l'ultima stagione di Pierre-Emerick Aubameyang al Borussia Dortmund. Il primo indizio era stato dato non molto tempo fa dal ds Hans-Joachim Watzke: "Valutiamo offerte per lui"; ma oggi è lo stesso attaccante ad uscire allo scoperto: "Se voglio passare al livello successivo e fare il definitivo salto di qualità, devo andare via in estate. Ho 27 anni è giunto il momento, altrimenti finirò la carriera qui", ha ammesso ai microfoni di 'RMC'.

Il bomber, in Italia, è stato cercato da Milan e Cagliari, ma il suo sogno sarebbe la Spagna: "Real Madrid? E’ ancora il mio sogno ma c'è stato fin troppo rumore su questo argomento. Molte persone mi accostano alla Premier, ma non è il campionato che mi attrae di più. Preferisco la Liga, ma anche la Ligue1 non mi dispiacerebbe...".

D.G.