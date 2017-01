Calciomercato Milan, la Lazio pensa a Honda

31/01/2017 20:56

CALCIOMERCATO MILAN HONDA LAZIO / Possibile, e clamoroso, ritorno di fiamma della Lazio. Come riferisce 'Premium Sport', i biancocelesti starebbero pensando a Keisuke Honda, esterno in uscita dal Milan e già trattato nel 2012 quando militava nel CSKA Mosca.

Nonostante la prossima cessione di Kishna al Lille, però, appare improbabile un possibile rinforzo in avanti per i biancocelesti: con Felipe Anderson, Keita, Luis Alberto e Lombardi già presenti in rosa Simone Inzaghi considera la batteria degli esterni offensiva già completa.

D.G.