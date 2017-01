Calciomercato Juventus, Raiola: "Kean resterà"

31/01/2017 20:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN - Nonostante il 'pressing' di alcune big d'Inghilterra (Arsenal e Manchester City in testa) il 16enne attaccante Moise Kean non lascerà la Juventus. A sostenerlo, ai microfoni di 'Premium Sport', è stato direttamente il suo agente, Mino Raiola: "Kean resterà in bianconero", il lapidario commento del potente procuratore. I tifosi della 'Vecchia Signora' possono (per ora) tirare un sospiro di sollievo.

F.S.