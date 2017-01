31/01/2017 20:44

INTER LAZIO AUSILIO/ Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' prima della sfida di Coppa Italia con la Lazio: "Dobbiamo continuare sulla strada imboccata in questi mesi. Ci siamo preparati bene per questa gara, così come abbiamo fatto per le precedenti finora. Normale che si possa migliorare ma la direzione è quella giusta".

S.F.