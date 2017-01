31/01/2017 20:13

CALCIOMERCATO LAZIO RAIOLA KISHNA LILLE / Kishna-Lille, un affare vicino alla chiusura. A confermare i negoziati tra le parti ci ha pensato Mino Raiola, agente dell'esterno olandese, a 'Premium Sport': "Stiamo lavorando per il trasferimento al Lille, non è ancora definito". La Lazio attende: l'accordo coi francesi, per un prestito con diritto di riscatto, è stato già trovato.

D.G.