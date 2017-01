Calciomercato Fiorentina, tentativo per Paloschi. Pista legata a Kalinic?

31/01/2017 20:07

CALCIOMERCATO FIORENTINA PALOSCHI KALINIC / Possibile tentativo last minute della Fiorentina per Alberto Paloschi in uscita dall'Atalanta. Una mossa che - secondo quanto appreso dai nostri inviati allo Starhotels di Milano - potrebbe nascondere dietro una possibile uscita, direzione Cina, dove il calciomercato chiude il 28 febbraio. Ed in questo caso tutti gli indizi portano verso Nikola Kalinic...

D.G.