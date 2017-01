Hull City, Mason: "Fortunato ad essere ancora vivo"

31/01/2017 19:54

HULL CITY MASON / Dimesso ieri dall'ospedale dopo 8 giorni di ricovero - nel corso dei quali è stato operato per la frattura cranica rimediata nella gara contro il Chelsea - Ryan Mason è tornato a parlare dopo il terribile infortunio: "Sono fortunato ad essere ancora vivo. Ma sono felice di poter dire che ora sono a casa e sto iniziando la fase di recupero. Vorrei ringraziare tutti quanti per l'enorme sostegno che avete dato a me e alla mia famiglia", le parole del centrocampista dell'Hull City riportate dalla 'BBC'.

D.G.