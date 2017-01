Inter-Lazio, sorpresa in attacco per Pioli

31/01/2017 19:50

INTER LAZIO ICARDI - Mossa a sorpresa di Pioli per la sfida di questa sera in Coppa Italia contro la Lazio. Rimane infatti fuori dall'undici titolare dell'Inter Mauro Icardi: al suo posto, al centro dell'attacco, ci sarà Palacio. Esclusione anche per Eder, con l'allenatore nerazzurro che si affida al trio di trequartisti Candreva-Banega-Perisic. In mediana ci sarà Kondogbia al fianco di Brozovic, mentre nelle retrovie Pioli si affida alla coppia centrale titolare Miranda-Murillo.

G.M.