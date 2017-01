Calciomercato Milan, Raiola: "Critiche strane a Donnarumma, se volete mandarlo via..."

31/01/2017 19:51

CALCIOMERCATO MILAN / Nonostante le critiche per alcune prestazioni opache, 'Gigio' Donnarumma resta tra i calciatori più importanti del calciomercato Milan, come confermato i tanti interessi dalle 'big' europee. La dirigenza potrebbe presto blindarlo con il rinnovo del contratto, anche se Mino Raiola, suo agente, preferisce non sbilanciarsi: "Da lui mi aspetto che giochi la prossima partita. Qualcuno può criticare Donnarumma? Bene, ne prendiamo atto, se poi vogliono criticarlo per mandarlo via, che me lo dicano - spiega a 'Premium Sport' - Il contratto di Donnarumma? Giusto che sappia che tipo di Milan ci sarà, non credo di chiedere una cosa sbagliata o strana. Credo sia strano che qualcuno possa criticarlo. Lui delle cose 'affaristiche' non se ne occupa, lui fa il portiere e io faccio il procuratore, poi se vogliono mettere me in porta...Con Galliani siamo sempre stati chiari, vogliamo sapere che Milan sarà".

IL PREZZO - "Quanto può valere Donnarumma se andasse sul mercato? Quanto Modigliani, poi dipende da chi lo compra e in quale galleria vai. Non ci dimentichiamo che il giocatore è tesserato con il Milan, ma c'è bisogno di tempo per fare le scelte giuste. Si stanno già facendo drammi che non servono, meglio che stiano tutti calmi, il più tranquillo di tutti è Gigio. Chi paga il biglietto può anche criticare, ma meglio se criticano me. Una squadra importante come il Milan sa gestire queste situazioni. Se Gianluigi piace alla Juventus? Chiedete a Paratici, Agnelli e Marotta".

BALOTELLI - "Balotelli sta tornando? Speriamo, la scelta di Nizza era proprio per farlo tornare, credo abbia trovato serenità. Certamente non è il giocatore di otto anni fa, è maturato, vediamo a fine stagione cosa succederà".

M.D.A.