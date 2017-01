Calciomercato Inter, offerta del Chelsea per Candreva: 'No' a Conte!

31/01/2017 19:48

CALCIOMERCATO INTER CANDREVA CHELSEA / Il Chelsea ha provato un tentativo dell'ultimo minuto per Antonio Candreva, esterno d'attacco dell'Inter di mister Pioli. Il club nerazzurro però ha immediatamente rispedito al mittente la proposta da 30 milioni di euro, come riporta l'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport'. Nel pomeriggio i 'Blues' sono quindi tornati alla carica - l'interesse per l'ex Lazio non è nuovo - però la volontà dell'Inter al momento non si discute: Candreva è incedibile.

O.P.