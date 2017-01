31/01/2017 19:42

PISA UFFICIALE RISOLTO CONTRATTO MUDINGAY / E' durata appena 54 minuti l'avventura di Gabi Mudingayi al Pisa. Tanti, infatti, sono i minuti raccolti dal centrocampista ex Lazio e Inter in nerazzurro: come comunica il club toscano su 'Twitter', proprio in queste ore è stato risolto il contratto del belga.

D.G.