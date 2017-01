Calciomercato Bologna, Bigon: "Ecco perché è saltato Mounier al St.Etienne"

31/01/2017 19:29

CALCIOMERCATO BOLOGNA BIGON MOUNIER ST.ETIENNE / Nel giro di poche ore Anthony Mounier è passato dall'essere un giocatore del Saint-Etienne a uno dell'Atalanta. Un rapido cambio che Riccardo Bigon, ds del Bologna (il club che detiene ancora la proprietà dell'esterno), ha spiegato a 'Sky Sport':

"Tutta questa difficoltà dei tifosi del Saint-Etienne di accogliere Mounier non la conosco, mi hanno detto che riguarda fatti accaduti anni fa. Dispiace perché questa è una pagina negativa per il nostro movimento. Il club francese mi ha richiamato qualche giorno dopo, non si aspettavano nemmeno loro una situazione così dura e hanno chiesto di annullare il trasferimento. Per fortuna per il ragazzo, che è sempre stato un professionista serio con noi, si è aperta l’opportunità dell’Atalanta che lo ha preso con in prestito secco".

D.G.