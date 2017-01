31/01/2017 19:31

CALCIOMERCATO CROTONE CASSANO / Continua la caccia all'attaccante in casa Crotone. I calabresi, che ci hanno provato senza successo con Budimir, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', avrebbero fatto un sondaggio in questi ultimi minuti anche per Antonio Cassano. Il calciatore, però, avrebbe declinato l'offerta.

M.S.