Roma, Jacobelli a Spalletti: "Ci spieghi perché ha sbagliato la formazione"

31/01/2017 19:19

ROMA SPALLETTI / C'è delusione in casa Roma dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Oggi Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Cesena, ha difeso i suoi calciatori dalle critiche esterne. Tuttavia, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha replicato ai microfoni di 'Premium Sport': "Basta prendersela con i giornalisti, ci spieghi perché in una partita così importante abbia sbagliato la formazione!".

M.D.A.