31/01/2017 19:09

OSASUNA SIRIGU - Cambia nuovamente maglia Salvatore Sirigu. Il portiere della Nazionale italiana termina dopo soli sei mesi l'avventura al Siviglia per accasarsi fino a giugno all'Osasuna come ufficializzato dallo stesso club navarro. L'ex Palermo, di proprietà del Paris Saint-Germain fino al 2018, passa con la formula del prestito alla formazione di Pamplona.



G.M.