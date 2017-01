SPECIALE CM.IT - Calciomercato, da Gagliardini a Pavoletti: i 10 acquisti più cari in SERIE A

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

01/02/2017 00:20

ACQUISTI PIU' CARI SERIE A CALCIOMERCATO / Con lo scoccare delle 23 è arrivato il gong che ha messo fine al calciomercato invernale edizione 2017 in Serie A. E' stata una sessione senza particolari squilli dove sono fioccati i prestiti con obbligo di riscatto e gli investimenti mirati per il futuro. I colpi più importanti sono stati quelli di Gagliardini dall'Atalanta all'Inter e di Pavoletti dal Genoa al Napoli. Molto attiva anche la Juventus in chiave giovani (bloccati Caldara e Orsolini). Calciomercato.it vi offre la classifica dei 10 acquisti più cari della sessione invernale di calciomercato in Serie A: da Gagliardini all'Inter a Pavoletti al Napoli. Dal tris Juventus (Rincon, Caldara e Orsolini) a Riccardo Saponara alla Fiorentina passando per Verre e i genoani Hiljemark e Morosini.



Calciomercato Serie A: 10 acquisti più cari del gennaio 2017



1- ROBERTO GAGLIARDINI (Inter - 2 milioni di prestito oneroso biennale + 20 di obbligo di riscatto) - Considerato l'intero investimento e l'obbligo di riscatto che scatterà nel 2018 (2 di prestito + 20 che possono incrementare con i bonus) si tratta dell'investimento più importante dell'inverno 2017 in Serie A. L'Inter ha deciso di puntare sul giovane talento dell'Atalanta esploso con Gasperini: italiano, 22 anni e con qualità e quantità da vendere. Tutte caratteristiche fondamentali per la proprietà Suning che vuole ripartire dai giovani nostrani.

2- LEONARDO PAVOLETTI (Napoli - 18 milioni di euro) - Il grave infortunio di Milik e l'idiosincrasia tra Gabbiadini e Maurizio Sarri hanno spinto il Napoli ad investire una somma importante (circa 18 milioni di euro) per un altro centravanti di razza: Leonardo Pavoletti. Il livornese classe '88 approda così in una big dopo tanta gavetta e la parentesi da autentico protagonista con la casacca del Genoa. La concorrenza, però, si preannuncia spietata.

3- MATTIA CALDARA (Juventus - 15 milioni di euro + bonus) - Altro prodotto del fertile vivaio dell'Atalanta valorizzato al massimo dal lavoro di Gian Piero Gasperini. Caldara, difensore centrale classe '94, è stato acquistato dalla Juventus per 15 milioni di euro. La società bianconera lo ha lasciato in prestito alla 'Dea' fino al giugno del 2018 e la somma investita potrà vedersi aumentata addirittura di 10 milioni (6+4) di bonus. Segno tangibile della fiducia bianconera.

4- RICCARDO SAPONARA (Fiorentina - 1,5 milioni di prestito oneroso + 9 milioni di obbligo di riscatto) - Colpo a sorpresa per la Fiorentina di Paulo Sousa e del direttore sportivo Pantaleo Corvino. Dopo una metà stagione anonima, il fantasista dell'Empoli si trasferisce in riva all'Arno con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro su un talento importante del calcio italiano che va ad arricchire un reparto già ben fornito.

5- TOMAS RINCON (Juventus - 8 milioni di euro) - La partenza di Pogba ed il mancato arrivo di Axel Witsel in estate hanno accorciato la coperta di Massimiliano Allegri a centrocampo. In più la 'beffa-bis' di Witsel (che stavolta ha scelto la Cina) ha reso necessario l'intervento immediato: ecco dunque il venezuelano Tomas Rincon. 8 milioni di euro e tanta garra per un usato garantito che possiede anche discreta qualità.

6- RICCARDO ORSOLINI (Juventus - 6 milioni di euro) - Dopo Caldara, la Juventus mette le mani su un altro grande talento emergente. Si tratta di Riccardo Orsolini, esterno offensivo dell'Ascoli acquistato dalla società marchigiana per 6 milioni di euro più bonus (esattamente 4). Bruciata la concorrenza di Inter, Milan e Napoli che seguivano il funambolico mancino marchigiano. Il giocatore rimarrà in prestito in Serie B fino al termine della stagione in corso.

7- KEVIN LASAGNA (Udinese - 4,5 milioni di euro) - A gennaio, si sa, è difficile fare grandi affari. Ma ci sono società, come abbiamo già visto, che si distinguono per lungimiranza. Una di queste è l'Udinese del patron Pozzo che ha vestito di bianconero Kevin Lasagna, attaccante del Carpi (Serie B) per circa 4,5 milioni di euro. Il giocatore classe '92 rimarrà in Emilia Romagna fino al termine della stagione.

8- VALERIO VERRE (Sampdoria - 4 milioni di euro) - Un altro acquisto in prospettiva per una Serie A sempre più attenta ai giovani, specialmente azzurra. La Samp di Massimo Ferrero si assicura la qualità di Valerio Verre. Il duttile centrocampista offensivo classe '94 (7 presenze in Under 21) viene prelevato dal Pescara per 4 milioni di euro e rimarrà a giocare in Abruzzo fino al termine della stagione.

9- OSCAR HILJEMARK (Genoa - 300mila prestito oneroso + 2,5 obbligo di riscatto) - Come per Gagliardini e Saponara, anche in questo caso abbiamo considerato la portata complessiva dell'investimento. Hiljemark, centrocampista svedese di gamba ma anche di fioretto, è approdato al Genoa di Enrico Preziosi per circa 300mila euro e un riscatto obbligatorio che porterà nelle casse del Palermo quasi 3 milioni di euro. Un nome importante per sostituire Rincon, andato alla Juventus.

10- LEONARDO MOROSINI (Genoa - 2,5 milioni di euro) - Un altro nome della consueta rivoluzione di gennaio di Enrico Preziosi. Il Genoa brucia molte concorrenti per Leonardo Morosini, talento cristallino classe '95 cresciuto nel Brescia. Il nazionale under 21 sbarca al 'Ferraris' a fronte dell'importante somma di 2,5 milioni di euro versata nelle casse del club lombardo.