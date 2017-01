31/01/2017 18:55

CALCIOMERCATO UDINESE JAADI / Le prestazioni con la maglia dell'Ascoli non sono state impressionanti per Nabil Jaadi che adesso potrebbe trasferirsi all'Olhanense. Il laterale di proprietà dell'Udinese nelle prossime ore potrebbe essere ufficialmente ceduto, come riporta 'Sky Sport'.

O.P.