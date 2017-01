Calciomercato Empoli, Carli esulta: "Felicissimi per El Kaddouri, qui può rilanciarsi"

31/01/2017 18:51

CALCIOMERCATO EMPOLI / Colpo al fotofinish dell'Empoli, che da pochi minuti è riuscito a completare l'operazione El Kaddouri con il Napoli. Il direttore generale Marcello Carli si è detto molto soddisfatto di questo acquisto: "E' stata una trattativa lunga e difficile, ma siamo felicissimi di averlo preso - le sue parole a 'Premium Sport' - Lui non era in Italia perché impegnato in Coppa d'Africa. Quando con le persone non ci parli faccia a faccia è sempre più difficile convincerle. Abbiamo parlato con lui e ha capito che qui può rilanciarsi. Ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo. E' una trattativa costosa, col Napoli abbiamo un rapporto importante. Non è stata semplice ma siamo felici".

M.D.A.