31/01/2017 18:54

WATFORD OLYMPIACOS PAREDES - Cessione per il Watford di Mazzarri. Il club londinese ha ufficializzato di aver ceduto Juan Carlos Paredes all'Olympiacos Pireo: il 28enne terzino della Nazionale ecuadoriana passa con la formula del prestito fino a giugno nel sodalizio greco. Nella stagione in corso, l'ex Granada aveva collezionato soltanto una presenza nello scacchiere del tecnico italiano.



G.M.