31/01/2017 18:53

CALCIOMERCATO UDINESE HEURTAUX / Ci sarà la Ligue 1 nel futuro di Thomas Heurtaux. Il difensore, che ha faticato a trovare spazio nell'Udinese, è pronto a tornare in Francia. Il calciatore - si legge su 'lequipe.fr' - giocherà in in prestito con il Nantes.

M.S.