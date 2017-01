SPECIALE CM.IT - Calciomercato 2017, Da Oscar a Draxler: i 10 acquisti più cari all'estero

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

01/02/2017 00:40

CALCIOMERCATO ESTERO ACQUISTI PIU' CARI / Il calciomercato estero invernale edizione gennaio 2017 ha visto molti movimenti verso oriente, in particolar modo nella direzione del massimo campionato cinese. Grande protagonista la Chinese Super League che ha fatto registrare i trasferimenti più cari di tutto il mese insieme alla Premier e, a sorpresa, alla Ligue1. I nomi più caldi? Oscar allo Shanghai SIPG ma anche il Psg scatenato con Draxler e Guedes. Calciomercato.it vi offre la classifica dei 10 acquisti più cari del calciomercato estero inverno 2017: da Oscar allo Shanghai SIPG al doppio colpo Psg Draxler e Guedes. Da Witsel e Pato al Tianjin Quanjian a Payet al Marsiglia passando per Gabbiadini al Southampton.



Calciomercato estero: i 10 acquisti più cari del gennaio 2017

1- OSCAR (Shanghai SIPG - 60 milioni di euro) - Il botto che scuote il calciomercato invernale 2017 arriva dalla 'solita' Cina. Oscar, seguito in passato da diverse italiane tra cui la Juventus e l'Inter, lascia il Chelsea per approdare allo Shanghai SIPG. Il costo? 60 milioni di euro e un ingaggio monstre al brasiliano che, con i suoi 25 anni, dimostra quanto sia potente l'ambizione della Chinese Super League.

2- JULIAN DRAXLER (Psg - 40 milioni di euro) - Nell'estate 2015 fu ad un passo dalla Juventus. Poi le beffa per i bianconeri materializzata con il sorpasso del Wolfsburg. L'avventura con i 'Lupi', però, è già finita. Draxler è del Psg di Unay Emery che ha messo sul piatto 40 milioni di euro per assicurarsi uno dei talenti più fulgidi del calcio europeo.

3- GONCALO GUEDES (Psg - 30 milioni di euro) - Altro colpo del Psg di Emery che vuole riprendersi dopo un avvio di stagione beffardo che ha visto il Nizza guadagnare subito le prime posizioni in Ligue 1. Ecco dunque Gonçalo Guedes, fantasista portoghese classe '96 del Benfica considerato l'asto nascente del calcio lusitano. Per lui garantisce Jorge Mendes e i 30 milioni spesi dallo sceicco.

4- DIMITRI PAYET (Oympique Marsiglia - 30 milioni di euro) - Uno dei protagonisti assoluti dell'Europeo del 2016 e della scorsa annata del West Ham. Poi qualcosa si è rotto con gli 'Hammers' e quello che sembrava un idillio si è trasformato in un rapporto logoro e stantio. Payet ha scelto di tornare al Marsiglia (che lo ha pagato 30 milioni di euro) dove aveva già giocato nel biennio 2013-2015.

5- MORGAN SCHNEIDERLIN (Everton - 23,4 milioni di euro + 4,6 di bonus) - Sbarcato ad 'Old Trafford' sotto la sfortunata gestione di van Gaal, la scintilla tra Schneiderlin e Mourinho, successore dell'olandese, non è mai scattata. Ecco perché il centrocampista alsaziano ha deciso di andare all'Everton dove Ronald Koeman ha fatto carte false per averlo, pagando la bellezza di circa 23,4 milioni di euro che possono incrementarsi di circa 4,6 ulteriori.

6- ODION IGHALO (Changchun Yatai - 23 milioni di euro) - Ennesimo 'scippo' della Chinese Super League che stavolta fa la spesa a casa di Walter Mazzarri. Il Watford, infatti, cede l'attaccante nigeriano Odion Ighalo al Changchun Yatai per la somma di circa 23 milioni di euro. Ighalo, ex Udinese e Cesena, lascia l'Inghilterra dopo 100 presenze in maglia 'Hornets'.

7- CHENGDONG ZHANG (Hebei China Fortune - 20,4 milioni di euro) - Se Oscar è il simbolo dell'ambizione del nuovo calcio cinese, Chengdong Zhang rappresenta l'opulenza di un sistema che, al momento, non ha freni. L'attaccante cinese classe '89 è stato pagato dall'Hebei China Fortuna la bellezza di 20 milioni di euro. L'ultimo gol? Addirittura il 17 maggio 2014 con la maglia del Beijing Guoan contro lo Shanghai Shenxin.

8- AXEL WITSEL (Tianjin Quanjian - 20 milioni di euro) - Al centro di un vero e proprio intrigo di mercato con la Juventus, che lo aveva praticamente preso nell'ultimo giorno della sessione estiva. Lo Zenit mandò a monte l'affare e Witsel, promesso sposo bianconero a gennaio, ha preferito la ricca e lusinghiera corte del Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro, che per lui (in scadenza a giugno) ha pagato 20 milioni di euro.

9- ALEXANDRE PATO (Tianjin Quanjian - 18 milioni di euro) - Ennesimo colpo del club allenato da Fabio Cannavaro che, a sorpresa, strappa Alexandre Pato al Villarreal per 18 milioni di euro. Il 'Papero' aveva cominciato bene la stagione nel 'Submarino Amarillo' di Fran Escribà ma ha deciso di optare per l'avventura orientale in una delle squadre più ambiziose del massimo campionato cinese.

10- MANOLO GABBIADINI (Southampton - 17 milioni di euro) - C'è anche un po' d'Italia tra gli acquisti top del calciomercato estero. Il Southampton di Claude Puel decide infatti di farsi un regalo azzurro: dal Napoli ecco Manolo Gabbiadini. L'attaccante classe '91, pagato 17 milioni di euro più bonus, sbarca in Premier League dopo due anni di alti e bassi al 'San Paolo'.