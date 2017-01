Calciomercato, ESCLUSIVO Agente Seck: "No Roma all'Atalanta. Il Carpi... "

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (@SDAlessio)

31/01/2017 18:25

CALCIOMERCATO ROMA ESCLUSIVO AGENTE SECK / Calciomercato.it vi aveva già parlato del corteggiamento del Carpi nei confronti di Moustapha Seck. Ora, la trattativa per il trasferimento del terzino sinistro della Roma in Emilia Romagna è decollata fino alla fumata bianca. Sull'argomento sempre ai nostri microfoni è intervenuto l'agente del terzino giallorosso, Nunzio Marchione. Il procuratore ha dichiarato: "Seck ha bisogno di trovare continuità e il Carpi sta lottando per tornare in serie A. Il suo obiettivo è fare ritorno alla Roma che ha anche rifiutato un'offerta importante dall'Atalanta per non perdere questo talento".

Sempre parlando degli emiliani l'agente ha aggiunto anche un particolare su Casasola: "Il Carpi ha chiesto anche lui, ma il Trapani non lo ha lasciato andar via".