31/01/2017 18:33

CAGLIARI IBARBO - Victor Ibarbo torna in italia dopo soli sei mesi. In prestito nella prima parte di stagione al Panathinaikos, il 26enne attaccante colombiano tornerà ad indossasse la maglia del Cagliari come ufficializzato dal sodalizio sardo. Confermata dunque l'anticipazione di Calciomercato.it sul futuro di Ibarbo.



G.M.