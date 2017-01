Inter-Lazio, le ultime sulle formazioni: Banega e Murgia titolari?

31/01/2017 18:15

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO - Potrebbero esserci alcune novità dell'ultima ora nella formazione titolare dell'Inter che questa sera affronterà la Lazio per i quarti di Coppa Italia. Oltre a Gagliardini, infatti, anche Joao Mario potrebbe partire dalla panchina con Banega dal 1' sulla trequarti. Candreva e Icardi dovrebbero invece spuntarla rispettivamente su Perisic e Palacio nelle scelte di Pioli. In casa Lazio, possibile chance dall'inizio per il baby Murgia, con Keita che almeno inizialmente non dovrebbe essere nell'undici titolare di Inzaghi.

PROBABILI FORMAZIONI:



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Eder; Icardi. All. Pioli.



Lazio (4-3-3): Marchetti; Patric, de Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Murgia; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. All.: Inzaghi.

G.M.