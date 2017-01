31/01/2017 18:17

CALCIOMERCATO CROTONE CIANO / Il Crotone ha provato il sondaggio per Camillo Ciano, centravanti del Cesena, ma la risposta dei romagnoli non è stata positiva per adesso. L'attaccante, ex dei calabresi, infatti è un obiettivo per il fronte avanzato tuttavia le pretese dei bianconeri e la concorrenza del Chievo rendono più complesso l'affare, come riporta 'Sky Sport'.

O.P.