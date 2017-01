Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO: nuovo sondaggio inglese per Badelj

ESCLUSIVO

dall'inviato Daniele Trecca (@danieletrecca)

31/01/2017 18:01

FIORENTINA BADELJ CHELSEA / Non solo sirene italiane per Milan Badelj. Il centrocampista croato piace in Italia ad Inter, Juventus, Milan e Roma, ma, secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, nelle ultime ore ci sono stati anche nuovi sondaggi dall'Inghilterra, in particolar modo del Chelsea. Vista l'imminente chiusura del calciomercato, gli estimatori del giocatore della Fiorentina dovranno tuttavia vincere un'autentica corsa contro il tempo per arrivare a dama e ogni affondo potrebbe essere rinviato alla prossima estate.