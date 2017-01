31/01/2017 18:07

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS JUVE / Fabregas continuerà a giocare con la maglia del Chelsea. Per il centrocampista - secondo quanto riportato da 'SkySports' - non ci sarebbe alcuna possibilità di lasciare la squadra di Antonio Conte in questa sessione di calciomercato. Niente da fare per il Milan ma anche per la Juventus, che aveva mostrato interesse per il calciatore in queste ultime ore così come il West Ham.

M.S.