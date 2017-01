31/01/2017 18:01

CALCIOMERCATO PALERMO / Fabrizio Alastra lascia il Palermo per trovare spazio in Serie B, dove il Benevento lo ha prelevato a titolo temporaneo; a riportarlo è stato il sito della lega di B. Classe 1997, si tratta di un portiere di buone prospettive che vanta già due presenze in massima serie.

M.D.A.