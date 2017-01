Calciomercato Inter, agente Santon smentisce i rumors sul Milan

31/01/2017 17:51

CALCIOMERCATO MILAN INTER SANTON / Come anticipato da Calciomercato.it, Davide Santon era e resta un giocatore dell'Inter. Nelle ultime ora si era parlato di un possibile trasferimento al Milan, orfano per circa un mese di De Sciglio. Ma la formula del prestito non convinceva né il club nerazzurro né lo stesso giocatore. A conferma del fatto che l'affare non si farà arrivano le parole del suo agente Renzo Contratto al sito 'ilmilanista': "Escludo che Santon possa trasferirsi al Milan, non ce lo hanno chiesto: resterà all'Inter".

M.R.