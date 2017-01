Cagliari - siparietto social, Borriello-Vieri: 1 o 4 gol per la vacanza premio?

31/01/2017 17:48

CAGLIARI BORRIELLO VIERI GOL / Ricordate il video messaggio di questa estate di Bobo Vieri in cui prometteva di regalare una vacanza a Marco Borriello se quest'ultimo avesse fatto più di 15 gol con la maglia del Cagliari?

L'ex attaccante dell'Inter non sembra essersene dimenticato ed è tornato a scrivere su Instagram al centravanti sardo: "Eccolo - il bomber, siamo a 10, ne mancano 5". La risposta non è tardata ad arrivare: "Grazie bomber!!! Veramente sono 14 quelli ufficiali, quindi ne manca 1... 10 in campionato e 4 in Coppa Italia... se la matematica non è un'opinione...".

Borriello ha fatto chiaramente riferimento al 5-1 rifilato alla Spal, in Tim Cup, quando mise a segno un poker. Varranno anche i gol in Coppa Italia per la scommessa? La domanda sorge spontanea ma la speranza per tutti i tifosi del Cagliari è che il loro attaccante raggiunga i 15 gol in campionato. In questo modo non ci sarebbero più dubbi e a festeggiare sarebbero in tanti... tranne Vieri, chiaramente.