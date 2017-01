Pescara-Fiorentina, Sousa: "Vi svelo il nostro target. Saponara non è pronto"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

PESCARA FIORENTINA SOUSA - Domani si recupera il match di campionato tra Pescara e Fiorentina. Paulo Sousa, per le news Fiorentina, ha presentato la gara di domani sera al cospetto dei 'Delfini' di Oddo: "È sempre importante conquistare i tre punti, noi dobbiamo lavorare per vincere e per stare al meglio. L'obiettivo è vincere tutte le partite, è questo il target per il quale lavoro. Serve mentalità per fare questo - ha dichiarato il tecnico gigliato in conferenza stampa - Quando non vinci sei criticato: ecco qual è il rischio più grosso. Ho apprezzato molto la proposta di calcio di Oddo nella prima parte della stagione. Dovremo essere molto attenti difensivamente perché il Pescara ci creerà difficoltà quando avrà la palla, mentre noi dovremo essere concreti".

News Fiorentina, le dichiarazioni di Sousa per la sfida contro il Pescara

Sousa avrà alcuni roblemi di formazioni: "Kalinic ha avuto una piccola problematica nella partita contro la Juve, poi lo abbiamo recuperato ma ha sofferto tantissimo nelle ultime gare. Ha avuto dolore al ginocchio, vediamo che tipo di intensità metterà negli allenamenti oggi. Chiesa ha rimediato una distorsione, non ha avuto molto gonfiore per cui bisogna capire quanto sopporterà o meno il dolore: con tante partite così, l'idea è quella di lavorare a bassa intensità. Tatarusanu non si è ancora allenato con noi: se non si allenerà oggi, domani inizierà Sportiello dal primo minuto".



SAPONARA - Sul calciomercato, domenica la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Saponara: "E' un calciatore intelligente, evoluto. Sa giocare sia nelle corsie esterne che in quelle centrali, sa fare gol ed appena sarà pronto per allenarsi si integrerà con noi. Ancora non è in condizione, ma il prima possibile ci darà una mano".