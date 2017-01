31/01/2017 17:35

CALCIOMERCATO ROMA GERSON LILLE / Calciomercato.it per giorni vi ha parlato della trattativa tra Roma e Lille per il cartellino di Gerson, ma adesso si deve registrare una novità quasi clamorosa. Il centrocampista dei giallorossi infatti non andrà nella compagine francese: alla base del fallimento dell'operazione ci sono motivi economici.

