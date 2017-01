Calciomercato Crotone, si tenta il colpo Maxi Lopez

31/01/2017 17:07

CALCIOMERCATO CROTONE / Crotone alla ricerca di un nuovo attaccante. I calabresi oggi hanno continuato i contatti per Budimir, ma date le difficoltà stanno valutando profili diversi. Così, riporta 'Sky', il nome nuovo sarebbe Maxi Lopez del Torino, che avrebbe già acconsentito al trasferimento fino a giugno. Adesso, però, resta da aspettare la decisione del Torino, che non ha ancora dato il benestare alla trattativa per la mancanza di un'alternativa.

M.D.A.