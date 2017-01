Calciomercato Lazio, Kishna va al Lille - LE ULTIME

31/01/2017 16:55

CALCIOMERCATO LAZIO KISHNA LILLE - Come Calciomercato.it vi aveva anticipato, Ricardo Kishna era tra i maggiori indiziati a lasciare la Lazio in questa finestra di mercato. Secondo quanto appreso, è stata conclusa con successo la trattativa tra il club biancoceleste e il Lille per il trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto, del 21enne esterno offensivo della nazionale Under-21 olandese.

F.S.