Pescara-Fiorentina, i convocati di Sousa: Kalinic e Tatarusanu out

31/01/2017 17:03

PESCARA FIORENTINA CONVOCATI / E' ufficiale: Nikola Kalinic non prenderà parte alla trasferta di campionato contro il Pescara. L'attaccante croato rimarrà a riposo come il portiere Tatarusanu: entrambi sono stati esclusi dalla lista dei convocati della Fiorentina per il recupero di domani. Rodriguez prosegue la riabilitazione ed a breve si aggregherà al gruppo; Dragowski continuerà invece il suo percorso personalizzato. Di seguito l'elenco completo:

Badelj, Baroni, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, BorjaValero, Vecino.

O.P.