31/01/2017 17:04

CALCIOMERCATO MILAN VIDO / Avventura in serie B per Luca Vido. Il bomber della Primavera del Milan, autore in questa stagione di 9 gol in 13 presenze, si è legato in prestito al Cittadella. A darne notizia è stato il club cadetto, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

M.S.