ITALIANS - Balotelli riporta il Nizza in vetta. Mazzarri: che tonfo in Fa Cup!

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Conte, Balotelli, Sansone, Grifo e Piccini. Flop Mazzarri ma anche Mesto, Marrone e Soriano del Villarreal.

STEFANO OKAKA (Watford): 5,5 - Nella clamorosa sconfitta con il Milwall è uno dei pochi a non sfigurare in maniera eccessiva. Gioca bene di sponda e crea qualche occasione veramente pericolosa, scontrandosi però con la fisicità della difesa dei 'Lions'.

NON HANNO GIOCATO: Matteo Darmian (Manchester United). West Ham (Ogbonna) e Sunderland (Mannone e Borini) già eliminati dal torneo.

ANTONIO CONTE (Chelsea): 7 - Solita prestazione scintillante contro il modesto Brentford, club della Championship. Conte non cade nella trappola della Fa Cup e prosegue nel cammino trionfale che gli sta permettendo di conquistare la parte 'Blues' di Londra.

CLAUDIO RANIERI (Leicester): 5,5 - Mezzo voto in più per il carattere finalmente dimostrato nella rimonta ma andare sotto con il Derby County, squadra di seconda divisione, è comunque grave. Le 'Foxes' tornano in partita e giocheranno il replay dopo il 2-2 finale.

WALTER MAZZARRI (Watford): 4,5 - Ci sono diverse attenuanti arbitrali ma venire eliminati dalla Fa Cup per mano di un club di terza serie non è certo un gran biglietto da visita. Il suo Watford fa troppo poco per espugnare il 'The Den' e alla fine cade clamorosamente.

THIAGO MOTTA (Psg): 6 - In assenza di Verratti prova lui a prendersi la manovra della squadra sulla spalle. Le modalità sono differenti ma comunque sufficienti, con qualche bella verticalizzazione e un gioco comunque fluido.

MARIO BALOTELLI (Nizza): 7 - Sette pieno per un Balotelli in grande spolvero che si muove per tutto il fronte d'attacco nella gara con il Guingamp. Porta palla e crea occasioni, dimostrando di essere anche altruista. Chiude la gara segnando il 3-1 con rabbia.

NON HANNO GIOCATO: Marco Verratti (Psg), Morgan De Sanctis, Andrea Raggi (Monaco).

GIULIO DONATI (Mainz): 6 - Parte male lasciando troppo campo a disposizione di Marco Reus che lo brucia e segna l'1-0. Poi si riprende e nel finale è determinante nello spingere dalla fascia destra per raggiungere il pari e sfiorare il vantaggio.

VINCENZO GRIFO (Friburgo): 6,5 - Ennesimo assist per l'ala del Friburgo che propizia la rete dell'1-0. Tanto lavoro sporco e buona qualità nella vittoria di misura contro l'Hertha Berlino. E' pronto per il salto in una squadra più importante.

NON HANNO GIOCATO: Luca Caldirola (Werder Brema).



CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco): 6,5 - Ormai il copione è chiaro: il Bayern soffre anche contro le piccole. Ma vince e rimane in testa alla classifica. Questo al momento conta per Ancelotti che, in attesa di trovare la condizione migliore dopo la lunga pausa, batte di misura il Werder Brema.

DANIELE BONERA (Villarreal): 6 - Chiamato in causa al centro della difesa del Villarreal contro il Granada risponde con una gara solida e sicura. Il 'Submarino Amarillo' rischia poco anche per merito del centrale italiano.

ROBERTO SORIANO (Villarreal): 5 - Sta vivendo un periodo poco fortunato. Nonostante il 2-0 del Villarreal non riesce ad incidere come ci ha abituato tanto che esce al 63' per lasciar spazio al più offensivo Adrian.

NICOLA SANSONE (Villarreal): 6,5 - Non segna ma si fa comunque notare con una partita più che positiva. Pronti via e coglie una clamorosa traversa su punizione. E' sempre nel vivo del gioco e serve anche l'assist per il raddoppio.

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo): 6 - Il Celta espugna il campo del Leganés ma lui è davvero sfortunato. Costretto ad uscire al 43' per infortunio dopo aver mostrato buoni movimenti.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia): 6,5 - Ottima partita contro il colosso Barcellona. Qualche sbavatura ma gioca bene sia in difesa che in fase di spinta, dimostrando di essere uno dei giocatori più importanti di questo Betis.

SIMONE ZAZA (Valencia): s.v. - Gioca poco più di 20' nella sfortunata trasferta del Valencia che perde 3-1 a Las Palmas.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Salvatore Sirigu (Siviglia).



ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli): 6 - Non ha colpe sulla rete dell'1-1 del Panionios sul suo Asteras Tripoli. Compie qualche bell'intervento come suo solito e infonde sicurezza al reparto difensivo.

GIANDOMENICO MESTO (Panathinaikos): 5 - Partita piuttosto scialba per il laterale italiano e in generale per tutto il Panathinaikos che non va oltre lo 0-0 con il Levadiakos. Spinge poco e anche in difesa è impreciso.

LUCA MARRONE (Zulte Waregem): 5 - Lo Zulte Waregem esce sconfitto dal campo del Charleroi. Gli ospiti mostrano di avere carenza soprattutto a centrocampo e Marrone, infatti, gioca una partita insufficiente venendo sostituito al 62'.

SAMUELE LONGO (Girona): 5,5 - Entra nel secondo tempo della sfida persa dal Girona in casa dell'Elche. Non riesce ad indirizzare una partita stregata ma, visti i numeri, meriterebbe di partire sempre titolare.



NON HANNO GIOCATO: Nicola Leali (Olympiacos), Massimo Donati (Hamilton).

MARIO BALOTELLI (Nizza): 7

ANTONIO CONTE (Chelsea - Allenatore): 7

NICOLA SANSONE (Villarreal): 6,5



GIANDOMENICO MESTO (Panathinaikos): 5

ROBERTO SORIANO (Villarreal): 5

WALTER MAZZARRI (Watford - Allenatore): 4,5