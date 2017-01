31/01/2017 16:57

CALCIOMERCATO SAMPDORIA VERRE / La Sampdoria ha praticamente chiuso per Valerio Verre, centrocampista in forza al Pescara. Il 23enne si accaserà in blucerchiato: come riporta 'Sky Sport' in questi minuti la Samp e gli abruzzesi si stanno incontrando a Roma per definire l'affare.

O.P.