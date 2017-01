31/01/2017 16:20

CALLEGARI GENOA / Niente Italia per Lorenzo Callegari. Il centrocampista del Psg resta in Francia perché tra il club transalpino e i rossoblu è mancato l'accordo sulla formula del trasferimento. Il presidente Preziosi voleva, infatti, inserire un controriscatto, mentre i francesi insistevano per un prestito secco.