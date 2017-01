Calciomercato Sampdoria, UFFICIALE: torna Falcone, via Tozzo

31/01/2017 15:56

CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Un portiere che torna, uno che va: doppia operazione ufficiale per la Sampdoria. Il club blucerchiato in un comunicato annuncia "di aver risolto consensualmente con l'A.S. Livorno Calcio l'accordo di cessione a titolo temporaneo relativo alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone. Il portiere torna pertanto in blucerchiato. Nel contempo la società comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Matera Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Tozzo".

B.D.S.