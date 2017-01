31/01/2017 15:47

CALCIOMERCATO NAPOLI GNAHORE' PERUGIA / Ufficialità in uscita per il Napoli: il club azzurro ha annunciato la cessione a titolo temporaneo di Eddy Gnahorè. Il centrocampista, classe 1993, si trasferisce al Perugia in prestito biennale.

B.D.S.