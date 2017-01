Calciomercato Genoa, dietrofront Psg per Callegari. Il padre: "Non c'è rispetto"

31/01/2017 15:37

CALCIOMERCATO GENOA PSG CALLEGARI / Sembra ormai fatto il suo trasferimento al Genoa, invece il Psg ha stoppato Lorenzo Callegari. Il club parigino ha cambiato idea sul 19enne centrocampista italo-francese mandando su tutte le furie il papà Giuseppe che a 'gazzetta.it' spiega: "Il Genoa offre un progetto serio, non si può dire lo stesso del Psg: prima ci hanno chiesto di trovarci un posto dove giocare, poi si è rifiutato di far andare Lorenzo in Serie A senza offrirci alternative. Così il Psg non rispetta Lorenzo, mentre ringrazio il presidente Preziosi per la disponibilità e l'offerta".

B.D.S.