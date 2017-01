Calciomercato Roma, agente Donsah: "Finalmente tutto concluso"

31/01/2017 15:37

ROMA DONSAH BOLOGNA - Donsah non andrà via dal Bologna, almeno in questa sessione del calciomercato. Oliver Arthur, agente del centrocampista ghanese seguito in particolare dalla Roma, chiude alla cessione del proprio assistito: "Finalmente, tutto concluso. Donsah non si muoverà dal Bologna in questo mercato di gennaio - ha detto il procuratore a 'Laroma24.it' - Forse lo farà in futuro. Vi ringrazio per la vostra pazienza, abbiamo aspettato fino alla fine della campagna trasferimenti".



G.M.