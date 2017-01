SPECIALE CM.IT - Il punto sul calciomercato cinese che chiuderà soltanto a fine febbraio!

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

01/02/2017 01:40

IL PUNTO SUL MERCATO CINESE / Il calcio del futuro sembra avere gli occhi a mandorla. La meta ambita dai calciatori intenzionati a sbarcare il lunario porta il nome di Chinese Super League. Le ultime cifre folli nel mondo del calciomercato giungono proprio dall'Oriente, con l'Europa che fatica a tenere testa solo per storia e blasone.

Poi, è chiaro, dipende sempre da quale prospettiva si ha voglia di vedere lo straordinario mondo del pallone: Witsel, promesso sposo della Juventus già dalla scorsa estate, ha preso al volo un'offerta del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro (18 milioni più 2 di bonus per quattro stagioni) scusandosi, e spiegando come non avrebbe potuto rifiutare a tanti soldi; Kalinic ha invece rifiutato 48 milioni d'ingaggio in quattro anni per rimanere alla Fiorentina in Serie A dicendo, sostanzialmente, che i soldi non sono tutto nella vita.

Proprio Cannavaro è l’allenatore-manager del momento in Cina, ma non è il solo. A Pechino e dintorni cercano gloria, tra gli altri, l’ex difensore della Nazionale, Ciro Ferrara (allenatore del Wuhan Zall) e l’ex milanista Clarence Seedorf (alla guida del Shenzhen Ruby). Ma la forte affinità tra Cina e il calcio italiano potrebbe essere spiegata semplicemente con la scelta di Marcello Lippi commissario tecnico della Nazionale cinese.

Calciomercato Cina, da Dani Alves a Messi: futuro (lontano) in Oriente

E allora il calciomercato Cina è il sogno per molti, pronti a salire sul carro fortunato e contribuire alla crescita del calcio asiatico nel giro di pochi anni. Pellè, che non ha mai avuto un'occasione vera in Italia, ha preso il treno dello Shandong Luneng la scorsa estate per qualcosa come 30 euro al minuto per il prossimo quadriennio. L’ex juventino Tevez ha messo da parte il cuore e lasciato il Boca Juniors per diventare il calciatore più pagato al mondo con i suoi 38 milioni netti a stagione. Mister 110 mila euro al giorno trova nello Shanghai Shenua gli ex interisti Guarin e Martins, anche loro rapiti dai capitali cinesi.

Tante le proposte che potrebbero ancora giungere da quel mondo fatato, Stato cinese permettendo, anche se alcuni tendono a rinviare l’appuntamento sulla barca dei soldi, pensando di poter dare ancora qualcosa al calcio europeo, decisamente più conservatore. Dani Alves, per citarne uno, ha spento momentaneamente le sirene di ben tre club asiatici (ma non è escluso che ne possa riparlare già dalla prossima estate), così come Messi che sembra poter prendere in considerazione qualche proposta ma non subito.

Chi si è già tuffato, come l’ex Napoli Lavezzi (più di 20 milioni annui), l’ex Roma Gervinho (bonus stellari da 150 mila euro a gol), o dall’ex Chelsea Oscar all’ex Zenit Hulk, si è fatto pioniere della nuova potenza del calcio mondiale, pronta a prendere la scia alla lega americana dell’MLS e superarla di gran lunga. In Cina la sessione di mercato sarà aperta fino al 28 febbraio e nessun campione in attività nel calcio europeo può ritenersi lontano da possibili proposte lusinghiere.

POSSIBILI SCENARI

Dal “gallo” Belotti, possibile obiettivo del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, a Cavani, già sondato dal Tianjin. La Juventus avrebbe allontanato le attenzioni cinesi da Mandzukic, mentre nei radar dei club asiatici sarebbe finito anche Alexis Sanchez. Nomi eccellenti per un messaggio non criptato: i campioni vanno blindati se si vuole evitare improvvise fughe verso l’Oriente.