Barcellona, tripla tegola per Luis Enrique contro l'Atletico

31/01/2017 15:07

BARCELLONA INIESTA BUSQUETS - Tre assenze pesanti per il Barcellona in vista del match di andata delle semifinali di Coppa del Re contro l'Atletico Madrid. Per l'incrocio del 'Vicente Calderon' Luis Enrique non recupera infatti né Andres Iniesta (infortunio al polpaccio), né Sergi Busquets (problema alla caviglia), oltre all'ex romanista Digne (ginocchio malconcio). A sinistra ci sarà quindi Jordi Alba, mentre a centrocampo spazio ad André Gomes, Arda Turan e Rakitic, anche se quest'ultimo non sarebbe al massimo della condizione.



G.M.