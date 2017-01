31/01/2017 14:53

CALCIOMERCATO GENOA CISSOKHO UFFICIALE / Il Genoa ha ufficializzato la rescissione di contratto per Isaac Cissokho: il difensore senegalese lascia il club rossoblu e torna in Francia dove ha firmato con l'Angers. Il calciatore non è mai sceso in campo in questa stagione.

B.D.S.