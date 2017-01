Calciomercato Roma, Spalletti: "Mi è piaciuta la risposta di Paredes. Manolas, tutto chiaro!"

Bruno De Santis e Giorgio Musso

ROMA SPALLETTI PAREDES MANOLAS - Ultime e frenetiche ore di calciomercato per la finestra invernale. Luciano Spaletti, nella conferenza stampa pre-Cesena in vista del match di domani in Coppa Italia, ha fatto il punto sul calciomercato Roma e in aprticolare sul futuro di Paredes e Manolas, al centro dei rumors degli ultimi giorni: "Spero che il mercato sia chiuso, me lo sono sempre augurato da quando ci stavamo avvicinando. Era importante far sapere alla squadra il mio pensiero prima che lo leggessero. Se la mia squadra sa il mio pensiero e ho il c... che si verifichi ti dà più credibilità - ha dichiarato il tecnico giallorosso - Un po' di energie ce l'ha tolta. A me la squadra sta bene così, io vado in fondo con questa squadra qua. Se poi ci sono forze maggiori (necessità di società o del ragazzo), ma il mio pensiero è che sto bene così. E il fatto che si verifichi questa possibilità qui sono contento perché ritengo questa squadra fortissima. Sono contento se la squadra rimane questa. Gerson è stata fatta una valutazione, secondo me corretta: essendogli capitata la possibilità di far vedere il suo valore con più continuità, la società ha trovato giustamente un accordo. Poi c'è il contatto del ragazzo e le situazioni personali del ragazzo e le trattative con le squadre di provenienza e non so cosa è successo. Ad ora, la situazione è in standby, ci sta che possa tornare e noi torneremo a lavorarci con lo stesso entusiasmo di prima provando a farlo migliorare di più perché già è migliorato. Se capita una situazione buona per Seck, lo cediamo. Paredes sono contento se rimane".

Su Paredes c'è il pressing della Juventus: "Nei giorni scorsi quandi ci parlavo, gli ho chiesto se voleva andare via. Lui mi ha detto di no, poi succedono operazioni di mercato anche contro la volontà di qualcuno. Questa risposta mi ha fatto molto piacere. Il fatto che lui a fine partita ha detto che restava qui, rafforza la ricerca e la chiusura che secondo me era importante che avesse la mia squadra. Mi sta bene che non è stato preso nessuno. E' capitata l'occasione Grenier che secondo noi ci farà vedere la qualità che ha fatto intuire quando ha giocato con continuità".

MANOLAS SCONTENTO - "Se la Roma è una squadra forte e si ritiene al livello della Juventus è per questi calciatori qui. Quando ci si dice che la Roma deve lottare per lo scudetto è per questi calciatori qui: Nainggolan, Strootman, Manolas... Lui scontento per non aver giocato una partita? Mica la reazione deve essere andare via. Le formazioni vanno fatte tramite scelte e ci sono sempre tre soluzioni: la mia, la tua e quella giusta. La stima per Manolas resta immutata. Se quella di domenica si può recuperare, quella di domani sera no. Manolas domani sera va in campo e comanda la difesa in maniera corretta, far vedere di essere leader. E' tutto abbastanza chiaro: Manolas è un giocatore forte, è ritenuto tale dalla società. Anche quando si parla di mercato e gli si dà una valutazione importante, è un giocatore forte uguale. Proprio perché è forte c'è il dubbio se tenerlo o no perché ha una valutazione forte".

DIFFERENZA CON LE RIVALI - "Mi rinforzavo se riuscivo a mantenere la mia squadra. La mia squadra è rimasta, quindi non abbiamo perso niente nei confronti delle altre e siamo rimaste fortissime. La differenza sono i tre punti persi a gennaio".